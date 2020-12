TORTELLI, Pareggio ci sta stretto. A Praga con energia

Alice Tortelli, difensore della Fiorentina Femminile, ha parlato dopo la partita del Franchi contro lo Slavia Praga terminata 2-2. Queste le sue dichiarazioni: "Sono sicuramente soddisfatta della prestazione, magari il risultato ci sta un po' stretto. Vogliamo andare in casa loro ed ottenere il massimo sotto entrambi i punti di vista".

E' stata una prova di carattere più che di tecnica?

"Penso che anche alla fine del secondo tempo è uscito il nostro carattere. Il primo tempo è stato molto evidente, forse i primi minuti della ripresa dovevamo un po' riprenderci, ma poi abbiamo fatto il meglio".

Due gol arrivati da due palle inattive. Sei contenta della prestazione del tuo reparto?

"Sì, sicuramente come reparto abbiamo fatto bene. Peccato per i gol che sono arrivati da disattenzioni, dobbiamo cercare in ogni partita di evitare che ciò accada perché non prendere gol significa poi magari anche portare a casa la partita. Resto comunque soddisfatta del reparto".

Pensate di arrivare a Praga con le energie giuste?

"Per partite del genere le energie le trova chiunque. Puoi giocare ogni giorno, ma arriverai là con tutte le energie che servono".