TORTELLI, La Fiorentina merita di stare in alto

Ha scelto un luogo suggestivo per tornare a parlare di Firenze e della Fiorentina che verrà. Alice Tortelli, che ha rinnovato il contratto con le viola fino al 2023, racconta sensazioni e speranze dalle sponde dell’Arno, dal circolo della Canottieri, con Ponte Vecchio sullo sfondo: "Ripartiamo dal cuore di Firenze. Inizia una nuova stagione e come ogni anno avremo grande sostengo da città e tifosi che ci hanno sempre supportato. Il loro amore continuerà ad esserci ed aumenterò col tempo se riusciremo ad averli sulle tribune. Lo scorso anno è stato difficile dal punto di vista tecnico, ed anche il mio rinnovo è stato molto sentito. Ci sono i presupposti per portare questa squadra ai livelli che merita. Sono molto contenta e spero di riuscire a portare questo gruppo a vincere di nuovo. Firenze merita di stare in alto".