TORTELLI, Europa obiettivo. Fascia una soddisfazione

La capitana della Fiorentina Femminile Alice Tortelli si è raccontata in un'intervista a Stefano Berardo per Lfootball.it. Queste le sue parole a partire dalla possibilità di tornare a giocare in Europa: "Non ci nascondiamo più. Quello è il nostro obiettivo ed è evidente. Essere al terzo posto non è un risultato scontato ma ci siamo impegnate tanto per arrivare fino a qui. Ora che siamo vicine al traguardo iniziamo a crederci davvero. Mancano otto partite in cui lotteremo fino alla fine”.

Prima però ci saranno le semifinali di Coppa Italia. C’è voglia di riportare un trofeo a Firenze dopo anni?

“Sì. È un altro degli obiettivi che ci siamo posti per fine stagione. Ci piacerebbe riportare qualcosa a Firenze dopo anni di tentativi. Affronteremo una Juventus tosta e di tutto rispetto. Loro in queste competizioni non sbagliano spesso, sono molto concentrate e determinate. Sarà battaglia vera”.

Sei nata e cresciuta a Firenze. Cosa significa per te indossare la fascia da capitano?

“È una grande soddisfazione che ripaga tutti i sacrifici fatti finora. Firenze è la mia città e ho un senso di appartenenza molto forte. Penso che questo sia un valore aggiunto al mio essere capitano e che possa trasmetterlo anche a chi arriva dall’estero nella nostra città”.

Ci racconti in breve la storia che ti ha portata a diventare una calciatrice?

“In famiglia siamo tre gemelli. Quando ero piccolina andavo a vedere uno dei miei fratelli agli allenamenti e io approfittavo per giocare in uno spazio aperto là vicino. Un giorno il suo allenatore mi ha visto e mi ha chiesto se volessi provare anche io. Da quel giorno ho iniziato a giocare con i maschi finché ho potuto, poi sono passata al Firenze (ex franchigia poi acquistata dalla Fiorentina ndr) e lì è iniziata la mia carriera. Con la passione e la dedizione sono riuscita a farne una professione. Fino a poco tempo fa era impossibile anche solo ipotizzare che diventasse un lavoro. Ora le normative sono cambiate per cui posso dedicarmi al 100% al calcio. Sono anche in procinto di laurearmi in ingegneria biomedica. Non ho mai pensato di smettere e ora come ora non sono in grado di pensare a un percorso diverso da quello calcistico”.

Cosa manca al calcio femminile italiano affinché faccia il salto di qualità in ambito europeo?

“Ci stiamo avvicinando alle altre nazioni. I passi avanti a livello di competitività e organizzazione del campionato ci sono e si vede anche dagli ottimi risultati portati a casa dall’Italia in Nations League contro Svezia e Spagna. La nostra crescita si comincia a vedere. A livello di infrastrutture e, soprattutto, di pubblico siamo ancora molto indietro. Il Viola Park è un modello che dovrebbe essere replicato. Vedo che altre realtà, sia piccole che grandi, iniziano a lavorare su progetti simili, dobbiamo continuare su questa strada”.

Come si combattono i pregiudizi che in Italia faticano a scomparire?

“Gli ostacoli saranno sempre presenti ma opporsi alla crescita del movimento ormai è impossibile. È una battaglia che prima o poi perderanno: ci sono molti esempi di donne che contribuiscono alla crescita e alla parità dei diritti, sia a livello sportivo che culturale. I pregiudizi non penso spariranno mai ma non sono più in grado di fermarci”.

Sei mai stata vittima di discriminazioni nel corso della sua carriera?

“No, personalmente non ho mai subito tali atti o visti compierli sulle altre. I miei unici contatti con questa piaga sono avvenuti tramite tv e social network ma lì è tutto un calderone dove cade di tutto. Leggere di discriminazioni è inaccettabile. È un problema su cui bisognerebbe lavorare a livello culturale per risolverlo”.

Cosa suggeriresti a una ragazza che si appresta a voler diventare una calciatrice?

“Metterci passione e credere in sé stessa e in ciò che sta facendo, Non dare mai nulla per scontato. Per le ragazzine ora è tutto più facile ma non è sempre stato così. Devono apprezzare quello che hanno adesso, frutto di lotte portate avanti da anni. Spero che quello che c’è oggi sia un punto di partenza per ulteriore conquiste da parte loro”.

Con mister De La Fuente state vivendo una stagione importante. Cosa apprezzi maggiormente di lui?

“È molto bravo a gestire singolarmente i rapporti con le calciatrici. È un gran motivatore e tira fuori il meglio da ognuna di noi. Ha dato un tocco totalmente argentino alla nostra squadra e ha portato anche le tradizioni sudamericane nello spogliatoio. I risultati parlano chiaro, con lui ci troviamo molto bene.”

Qual è stato il momento più difficile della tua carriera calcistica?

“L’anno in cui abbiamo rischiato la retrocessione. Eravamo abituate a vincere e trovarci a lottare per la salvezza è stato molto complicato. Abbiamo dato il 100% con le mie compagne per portare a casa il risultato. Sicuramente dei tanti anni in cui ho indossato la maglia viola, quello è stato il momento più duro”.

Tortelli e Fiorentina a vita. Sogno o realtà?

“Né l’uno, né l’altro. Rispondo con un numero: 2027. È l’anno fino al quale ho prolungato il mio contratto in viola e credo che questo dica tutto sulle mie intenzioni con questa società”.