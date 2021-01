THOGERSEN, Vogliamo chiudere la stagione al meglio

Intervistata dai canali ufficiali di ACF Fiorentina Femminile, Frederikke Thogersen ha parlato così della sua esperienza in viola finora: “Gara d'andata vs Inter? Penso che abbiamo fatto un’ottima partita. Si vedeva che eravamo una squadra, ma dovevamo abituarci a giocare insieme. Penso che la transizione da una zona offensiva ad una più arretrata sia migliore, per me. Riesco a esprimermi al meglio per quelle che sono le mie qualità. Giocare lì mi permetterebbe di giocare contro Ilaria Mauro. Lo Slavia Praga? È stata una svolta per noi. Dobbiamo avere fiducia in quello che stiamo facendo. Abbiamo dimostrato che contro San Marino non ci siamo espresse al meglio. Quando sono arrivata per la prima volta a Firenze, l’ambiente era diverso rispetto a quello della Danimarca. Il gioco è più tecnico. In Danimarca l’aspetto fisico è più importante. Penso di essere migliorata sotto l’aspetto tecnico. Sto studiando l’italiano online e penso di star facendo bene. Ho appena finito la mia laurea in Scienze Politiche. Se non avessi fatto la calciatrice avrei cercato lavoro in ambito diplomatico. Il mio fidanzato è un calciatore, ma non vuole mai parlare di calcio con me. Ora vogliamo finire la stagione nel miglior modo possibile”.