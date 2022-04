SVIZZERA-ITALIA 0-1, Girelli riporta le azzurre in testa

Cristiana Girelli all'ultimo tuffo porta l'Italdonne in testa al girone di qualificazione ai Mondiali, mettendo una seria ipoteca syll'approdo alla massima competizione internazionale. La vittoria con gol dell'attaccante della Juventus arriva solo all'81 dopo una gara in cui le svizzere hanno giocato per il pareggio chiudendo ogni possibilità alle azzurre, permette all'Italia di superare infatti la Svizzera in vetta al girone. Giuliani brava a fermare l'assalto delle elvetiche che sullo 0-1 hanno provato il tutto per tutto per riacciuffare il pareggio, forti anche di un recupero di 6 minuti

Delle giocatrici viola il portiere Schroffenegger è rimasta in panchina visto che la titolare era appunto la Giuliani mentre Daniela Sabatino ha giocato l'ultimo spezzone di gara quando i cambi hanno saputo dare la svolta decisiva. L'attaccante viola ha avuto anche un'occasione per il raddoppio ma ha calciato male.

Le qualificazioni prevedono ancora due gare a settembre, con Moldova e Romania ma questa vittoria mette una seria ipoteca sull'approdo alle fasi finali del mondiale.