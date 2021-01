SUPERCOPPA FEMM., Le formazioni di Juve e ACF

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, I PROBABILI UNDICI DEL CAGLIARI: OUT ZAPPA Ritiro anticipato per il Cagliari di Di Francesco che ha cercato di preparare al meglio la gara del Franchi, fondamentale per il suo futuro e per quello dei rossoblù che rischiano, come la Fiorentina, di ritrovarsi immischiati in piena lotta salvezza in caso di... Ritiro anticipato per il Cagliari di Di Francesco che ha cercato di preparare al meglio la gara del Franchi, fondamentale per il suo futuro e per quello dei rossoblù che rischiano, come la Fiorentina, di ritrovarsi immischiati in piena lotta salvezza in caso di... NOTIZIE DI FV SUPERCOPPA, AL 45' JUVE AVANTI SU ACF DI UN GOL Alla fine del primo tempo la Fiorentina va negli spogliatoi sotto di un gol. E' stata la Bonansea a sbloccare la gara al 39' ma la Juventus aveva avuto almeno due o tre occasioni precedenti per sbloccare la gara, in in particolare al 23' con Hurtig e al... Alla fine del primo tempo la Fiorentina va negli spogliatoi sotto di un gol. E' stata la Bonansea a sbloccare la gara al 39' ma la Juventus aveva avuto almeno due o tre occasioni precedenti per sbloccare la gara, in in particolare al 23' con Hurtig e al... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 10 gennaio 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi