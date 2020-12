SUPERCOPPA, Dal 6/1 al 10: ACF-Milan semifinale

Sono stati sorteggiati gli accoppiamenti per le semifinali di Supercoppa Italiana. Le final-four vedranno coinvolte le prime quattro dello scorso campionato (Juventus, Fiorentina, Milan e Roma).Le ragazze di Cincotta se la vedranno col Milan, in una gara in programma mercoledì 6 gennaio; nell'altra semifinale, sempre nel giorno della Befana, si sfideranno le bianconere (campioni d'Italia e detentrici del titolo) e la Roma. Sia le due semifinali che la finale, che si disputerà domenica 10 gennaio alle ore 12:30, si svolgeranno a Chiavari. La decisione di stravolgere il consueto format, che prevedeva lo scontro secco tra la vincente del campionato e la vincente della Coppa Italia è dovuta all'annullamento di quest'ultima a causa del coronavirus.