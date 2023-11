SONCIN, Domattina incontro al VP con la Fiorentina

FirenzeViola.it

Prosegue il tour di Andrea Soncin nei centri sportivi dei club di Serie A. Dopo le visite nei quartier generali di Roma, Juventus e Inter, questa mattina il Ct - accompagnato dalla vice Viviana Schiavi, dall’assistente Alessandro Turone e dal preparatore atletico Mattia Toffolutti - si è recato al Vismara di Milano, l’impianto che ospita gli allenamenti e le gare interne del Milan.

Domani mattina il Ct sarà al Viola Park per l’incontro con la Fiorentina e domenica volerà in Inghilterra per assistere al match casalingo dell’Everton, dove giocano Aurora Galli e Martina Piemonte. Le visite alle restanti protagoniste della Serie A eBay riprenderanno dopo gli impegni di Nations League, in programma il 1° e il 5 dicembre contro Spagna e Svizzera.

“Per noi è fondamentale conoscere nel profondo come lavorano le ragazze - ha dichiarato il commissario tecnico – queste informazioni ci permettono durante i raduni di individualizzare al meglio i lavori e di creare un’identità di squadra ancora più precisa. Lo scambio continuo tra società e Club Italia è fondamentale e favorisce lo sviluppo dell’intero movimento. Ringrazio il Milan e il mister Ganz per l’ospitalità, ho trovato un gruppo organizzato e determinato e un centro sportivo che permette alle calciatrici di allenarsi nel migliore dei modi”.