SEVERINI, Il Viola Park alza l'asticella: vogliamo far bene

FirenzeViola.it

Emma Severini, classe 2003 della Fiorentina Femminile, ha parlato al sito ufficiale viola. Fresca di rinnovo di contratto, fino al 2026, la giocatrice ha parlato del Mondiale: "Vivere l’esperienza del Mondiale in Australia e Nuova Zelanda è stato magnifico perché mi sono confrontata con le migliori giocatrici di tutto il Mondo. Affrontarle è un modo per rubare i piccoli dettagli che poi puoi aggiungere alla tua crescita personale. È stato qualcosa al di là della realtà, è un sogno che ogni bambino e bambina che gioca a calcio vuole vivere. Fa provare emozioni inimmaginabili. Quegli stadi pieni di pubblico, l’evoluzione del movimento femminile… è stato qualcosa di davvero grande. Anche il momento della convocazione per me è stato di grande euforia, era un po’ inaspettata ed è stata molto importante a livello personale".

Sul Viola Park: "Dopo aver visto quello che ha offerto l’Australia, entrare al Viola Park e vedere ciò che è stato realizzato è stato bellissimo. Devo ringraziare la Famiglia Commisso che ci ha regalato una struttura così, ci stimola sicuramente a migliorarci personalmente e come squadra. Abbiamo tutto ciò ciò che ci serve e sono stata ancora più convinta della mia scelta di rinnovare".

Obiettivi della stagione: "Gli obiettivi sono gli stessi, ma con l’esperienza del Mondiale e dopo aver visto le strutture in cui ci alleniamo ho ovviamente alzato l’asticella. Mi sono posta nuovi obiettivi, voglio fare ancora meglio. Tutto questo per me è un grande stimolo".

Sul campionato: "Ogni anno il livello della Serie A è in crescita. Anche dall’estero buttano un occhio sul nostro Campionato e molte giocatrici vorrebbero venire qui in Italia. Questo fa ovviamente crescere ancora di più la qualità della Serie A. Quest’anno sarà ancora più impegnativo della scorsa stagione, non ci saranno partite facili. Per adesso siamo concentrati sulla prima partita con il Sassuolo, l’obiettivo è comunque quello di far bene un weekend dopo l’altro”.