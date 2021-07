SERIE A FEMM., Va in chiaro su La7 per 2 anni

La Serie A di calcio femminile in esclusiva in chiaro su LA7 e su LA7d per i prossimi due anni. Come riporta l'emittente nazionale, la TV del Gruppo Cairo Communication ha acquisito i diritti anche della Coppa Italia e della Supercoppa. Per i prossimi due anni La7, La7d e La7.it saranno la casa della Serie A femminile, della Coppa Italia e della Supercoppa italiana per le edizioni 2021/2022 e 2022/2023. Sarà messa in onda in esclusiva in chiaro una partita per ciascuna giornata del Torneo.