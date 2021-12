SERIE A FEMM., Sabatino bomber del girone d'andata

È Daniela Sabatino la regina delle marcatrici al termine del girone d'andata di Serie A Femminile: l'attaccante della Fiorentina comanda infatti la classifica per realizzatrici del massimo campionato, 8 reti nelle 11 partite della prima parte di stagione che la pongono al primo posto davanti a Sofia Cantore e Valentina Giacinti, entrambe a 7 reti; quarta l'altra protagonista del tandem viola, Karin Lundin (6). L'allenatrice della Fiorentina Patrizia Panico può quindi sorridere per il rendimento delle sue attaccanti; da Sabatino e Lundin passano le speranze viola (adesso settime in campionato,-20 dalla Juventus capolista ed a -12 dal secondo posto occupato aex equo da Roma e Sassuolo) per un rilancio nel girone di ritorno.