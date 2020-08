SERIE A DONNE, Mantovani: "In bocca al lupo per il via"

(ANSA) - ROMA, 21 AGO - Dopo sei mesi di stop causa pandemia torna il calcio giocato anche al femminile. E la Serie A Timvision aprirà la nuova stagione del calcio italiano come prima competizione 2020/21 ai nastri di partenza: subito in campo domani alle 17.45 la Juventus campione d'Italia in casa dell'Hellas Verona, in contemporanea al primo derby del Sud tra Pink Bari e la neopromossa Napoli Femminile; in serata (20.45) allo stadio 'Franchi' il primo big match tra la Fiorentina e l'Inter. Domenica pomeriggio (17.45) Milan-Florentia San Gimignano ed Empoli-San Marino Academy, prima dell'ultima sfida del primo turno (20.45) Sassuolo-Roma. "Al via lo spettacolo. Domani ci ritroviamo finalmente sui campi da gioco, sostenendo i club e le calciatrici a cui faccio un grande in bocca al lupo", ha dichiarato il presidente della Divisione Calcio Femminile Ludovica Mantovani. Quest'anno gli appassionati avranno modo di seguire da casa o in mobilità tutti i match del campionato: ogni fine settimana la tv di TIM trasmetterà in diretta sei partite, mentre Sky manderà in onda due incontri per ciascun turno. Il live match delle gare e tutti gli aggiornamenti in tempo reale saranno inoltre disponibili sul sito www.figc.it/it/femminile e sui profili social FIGC Calcio Femminile su Twitter, Facebook e Instagram. (ANSA).