SCHROFFENEGGER, Obiettivo recuperare posizioni

Katja Schroffenegger ha parlato del momento delle viola. Sul canale twitter della Fiorentina Femminile l'intervista all'estremo difensore dei gigliati, che nell'occasione ha presentato i prossimi impegni delle ragazze di Cincotta e fatto il punto sulla stagione. Ecco alcune delle sue dichiarazioni:"Sono arrivata con ambizione, e quella c'è sempre, indipendentemente dalla nostra posizione in classifica. Adesso bisogna scalare la graduatoria per tornare dove meritiamo. In Supercoppa si sono viste tante cose positive, sopratutto nella partita col Milan, dove si è visto un gran gruppo, che è riuscito ad andare oltre le assenze (anche del mister). Con la Juve purtroppo c'è mancato qualcosa d'avanti, penso che abbiano meritato loro di vincere. Adesso ci aspettano partite difficili, come quella con l'Inter in Coppa Italia. Ritengo l'Inter una grande squadra, ci ho giocato anche e dovremo stare attenti. Da questa partita e quella col San Marino si vedrà il reale valore della squadra. Dobbiamo metterci a lavorare per recuperare punti e salire. Prometto di sputare sangue per la maglia da qui a giugno, per noi e per i tifosi. Daremo l'anima per loro, ci dispiace non averli vicini. Spero che il Bozzi torni presto ad essere pieno".

La Schroffenegger ha parlato anche dell'indimenticabile vittoria in Champions contro lo Slavia Praga: "Mi ricordo una partita dura, tante legnate e agonismo. Poi c'è stata la punizione ed il gol da palla inattiva. Il gol è stata una liberazione per tutti e anche lì si è visto il grande gruppo".