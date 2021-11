SCHROFFENEGGER, "E' tempo di Nazionale": unica viola

Il portiere della Fiorentina Femminile, Katja Schroffenegger, è a Coverciano per il raduno della Nazionale. La Schroffenegger è l'unica viola convocata. In una foto su Instagram il portiere viola ricorda da dove è partita, nel 2006: " È tempo di 🇮🇹… e ogni volta che mi metto addosso la maglia azzurra ripenso a quel lontano 2006, quando tutto è iniziato" scrive. Ecco inoltre l'elenco delle azzurre chiamate dalla ct Milena Bertolini per le due partite con Svizzera il 26 a Palermo e Romania il 30 in trasferta.

Portieri: Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Sara Gama (Juventus), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Cecilia Salvai (Juventus), Angelica Soffia (Roma);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Martina Rosucci (Juventus);

Attaccanti: Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Juventus), Valentina Giacinti (Milan), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Roma), Valeria Pirone (Roma), Annamaria Serturini (Roma).