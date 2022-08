SCHROFFENEGGER, Dobbiamo ripartire dopo l'Europeo

Katja Schroffenegger, portiera della Fiorentina e della Nazionale Italiana, ha parlato dal ritiro delle azzurre di Coverciano. Questo quanto detto ai microfoni del TGRegione RAI:"In Nazionale si riparte dal gruppo, che agli Europei non ha funzionato come in passato. Siamo le stesse, con un'esperienza negativa vissuta ma la volontà di fare bene".

E sulla nuova stagione con la Fiorentina Femminile, iniziata con un importante successo per 3-1 sul campo del Milan:"Quest'anno abbiamo creato un buon feeling fin dall'inizio, si percepiva anche a Moena. Ma abbiamo fatto solo un primo step, ne mancano altri ventisette. Il presidente Commisso? Lui è sempre con noi, ci sta dietro anche quando è in America e questo ci dà tanta fiducia" Fuori Bergamaschi e Cernoia, dentro Catena e Tortelli.

Schroffenegger ha anche salutato con soddisfazione l'arrivo in nazionale di altre due calciatrici della Fiorentina, Michela Catena e Alice Tortelli (arrivate a sostituzione di altre due viola tornate a casa per infortunio, Cernoia e Bergamaschi). Saranno quindi tre le giocatrici gigliate a disposizione di Milena Bertolini per i match di qualificazione ai mondiali contro Moldavia (2 Settembre) e Romania (6 Settembre).