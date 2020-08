SCHROFFENEGGER, Battiamo la Juve. Lo scudetto...

Katja Schroffenegger, uno dei nuovi innesti della Fiorentina Femminile, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club viola. Ecco le parole dell'ex portiere della Florentia San Gimignano: "Dopo la mia esperienza con la Florentia durata un anno era forte il mio desiderio di restare a Firenze ma di salire di livello: quando sono stata chiamata dalla Fiorentina non ho avuto dubbi ed ho scelto la maglia viola. Sono felice di essere arrivata in questa società con l'esperienza giusta: sono contenta. Qui ho trovato un grande gruppo, specie per ciò che riguarda i portieri. Sono certa che faremo un bell'anno assieme. Si sentono le pressioni di una città come Firenze e di un club storico come la Fiorentina. L'impressione è positiva, siamo un gruppo nuovo con tante ragazze arrivate dall'estero ma per ora le impressioni sono buone. I miei obiettivi? Fare bene e raggiungere magari anche la maglia azzurra. Magari mi piacerebbe battere la Juventus e di arrivare più in alto rispetto alla scorsa stagione... anche se il livello delle big si è alzato, ma sogno di vincere il mio primo scudetto".

| "Nessun dubbio quando ho ricevuto la chiamata. È un gruppo nuovo con un bel mix di età e nazionalità, quest'anno voglio fare benissimo"

