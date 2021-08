SABATINO, Perugia più avanti fisicamente. Noi...

Dopo la sconfitta per 13-2 contro la squadra maschile della Primavera del Perugia, l'attaccante della Fiorentina femminile Daniela Sabatino ha parlato così ai media ufficiali del club: "Era la nostra prima amichevole, dobbiamo ancora conoscerci bene e mettere in pratica ciò che l'allenatrice ci sta chiedendo. Abbiamo fatto un ritiro molto lungo e abbiamo incontrato una buona squadra che è avanti a noi fisicamente. Abbiamo fatto buone cose e altre meno buone: cercheremo di migliorare e non farle più. Il mister ci chiede un gioco molto dispendioso ma se riusciremo a capirlo per bene potremo fare grandi cose. Ora tre giorni di riposo e poi testa alla Roma".