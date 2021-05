SABATINO, Lazio interessata all'attaccante viola

La Lazio Women pensa a Daniela Sabatino per il prossimo anno: secondo quanto riportato da tuttocalciofemminile.com le biancocelesti di coach Carolina Morace, neopromosse in Serie A, pensano proprio alla bomber della Fiorentina per rinforzare l'attacco. Sabatino, 15 gol in 20 partite quest'anno ed in rete anche nella vittoria di domenica sul campo del Milan, è una delle attaccanti più prolifiche del panorama italiano, nonchè colonna della nazionale italiana, con cui ha debuttato nel 2005, quando sulla panchina azzurra c'era proprio Carolina Morace, ritrovata poi nella stagione 2018/19 al Milan.