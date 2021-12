SABATINO, Contenta per i gol. Non dobbiamo mollare

La Fiorentina Femminile torna a vincere e Daniela Sabatino, protagonista con una doppietta nella vittoria per 3-1 sul Pomigliano, si è mostrata entusiasta ai microfoni del club al termine del match: "Mi è piaciuto il primo tempo, fatto con voglia e determinazione. Abbiamo giocato come vuole la nostra allenatrice, ovvero come se fosse una finale. Il gol preso? Mi dispiace, c'è stato un calo di concentrazione e questo ci insegna che non dobbiamo mollare fino al 95' e oltre. Io so di essere una veterana e mi metto a disposizione della squadra; devo fare da esempio per le più giovani e quindi provo sempre a dare il massimo. Sono contenta per i gol ma l'importante è la vittoria di squadra".