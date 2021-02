SABATINO, Con l'Inter giornata no. Il gol a Praga...

Daniela Sabatino è l'ospite di oggi per il consueto Team Talk della Fiorentina Femminile: sul canale twitter delle viola, l'attaccante ha parlato dell'umore della squadra dopo la sconfitta per 2-0 contro l'Inter nell'andata dei quarti di finale di Coppa Italia:"Con l'Inter si è vista la Fiorentina peggiore di questa stagione. La colpa è di tutti, sabato non siamo proprio entrate in campo, ma con la giusta motivazione possiamo e dobbiamo ripartire e ribaltare il risultato. Ora però c'è da pensare al campionato: domenica col Napoli non sarà una gara semplice, loro devono salvarsi ma l'insidia più grossa siamo noi, se non giochiamo da Fiorentina sarà dura fare risultato. Vogliamo dimostrare a tutti che possiamo fare bene con questa maglia".

L'attaccante della nazionale italiana ha parlato anche del suo rapporto col gol e della rete più bella segnata fin'ora in viola: "Sono contenta di aver raggiunto per la 15esima stagione la doppia cifra. Sono venuta qui a Firenze per aiutare con i miei gol la società, farò di tutto per farne altri e per portare a Firenze un trofeo. Il gol più bello fin'ora è senza dubbio la rete all'ultimo minuto a Praga, grazie al quale abbiamo passato il turno in Champions: quando Tatiana Bonetti ha battuto quel calcio di punizione sinceramente non ho pensato a niente, e di solito quando non penso porta bene; ho cercato di buttarmi sul cross e quando ho visto la palla entrare è stata una liberazione per tutte.

E sulle compagne di squadra: "Siamo un grande gruppo, abbiamo giovani interessanti come Zanioli e Baldi, se mettono a frutto tutto quello che la società e l'allenatore consigliano loro possono diventare delle calciatrici fenomenali".