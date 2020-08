SABATINO, Che emozione ripartire dopo 5 mesi ferme

La neo attaccante viola Daniela Sabatino ha parlato della partenza del campionato di A femminile, domani contro l'Inter al Franchi alle 20.45. Ecco le sue parole al TGR Toscana: "Ci sarà tanta emozione domani nello scendere in campo, dopo 5 mesi che siamo state ferme non vediamo l'ora. Per me è un onore indossare questa maglia, sono venuta per aiutare questa squadra". Tra i volti nuovi nel servizio di Rai 3 parla brevemente anche un altro volto nuovo, Martina Piemonte: "La Fiorentina è sempre stata ed è tuttora una delle migliori e allora "perché no?" mi sono detta. Vogliamo mettercela tutta".