SABATINO, Ancora non si è vista la vera Fiorentina

Daniela Sabatino, attaccante della Fiorentina Femminile, ha parlato al sito ufficiale del club viola delle gare che dovrà affrontare con le sue compagne. Queste le sue dichiarazioni: "Sicuramente andremo ad affrontare questo mese così impegnativo credo con un'altra testa. Sappiamo che la prima parte della stagione non abbiamo messo in campo il vero valore della Fiorentina. Dispiace che sia arrivata la sosta perché stavamo comunque ottenendo risultati positivi. E' arrivata questa sosta, abbiamo ricaricato le batterie, ci sono state tante convocazioni per le nazionali, molte nostre compagne non ci sono state, ma comunque abbiamo lavorato bene, ovviamente pensando alla prima partita contro il Milan, poi andremo ad affrontare le altre che saranno battaglie".

Che squadra è il Milan?

"E' stato costruito per vincere lo scudetto. Hanno acquistato ottime giocatrici come Giuliani e sicuramente verranno qui a Firenze per imporre il loro gioco, per ottenere i tre punti. E' una squadra molto forte fisicamente, ma sappiamo anche i loro punti deboli e di sicuro cercheremo di metterle in difficoltà".

Quanto è grande il desiderio di segnare domenica?

"Va bene lo stesso anche se segna una mia compagna (ride, ndr). A Milano ho fatto uno dei gol più belli, però adesso è acqua passata, dobbiamo pensare al presente. Sicuramente farò di tutto per segnare, ma, ripeto, l'importante è che la Fiorentina vinca. Mi metto sempre a disposizione della squadra, sto facendo anche tanto lavoro sporco, ma l'allenatrice ci richiede a tutte di mettere in campo tutto quello che abbiamo. Sono contenta degli assist che ho servito a Karin (Lundin, ndr) e spero di farne altri. Il nostro obiettivo è quello di vincere ogni partita".

Cosa ne pensa del campionato di quest'anno?

"E' appena iniziato, ma il livello si è alzato. Ci sarà una lotta per lo scudetto fino alla fine. Secondo me quest'anno il titolo si deciderà verso la fine".

Come ha preso l'infortunio di Zanoli?

"Quando Martina (Zanoli, ndr) si è infortunata è stata una grande perdita per la Fiorentina. E' una ragazza giovane, ma di prospettiva e sono sicura che questo infortunio la renderà più forte di prima. Fa parte del gruppo, viene in palestra, è sempre con noi e sono sicura che sa che tutta la squadra la sostiene sempre".