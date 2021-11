S. COPPA FEMM., Dal 5 all'8/01 a Frosinone e Latina

Saranno lo stadio ‘Benito Stirpe’ di Frosinone e lo stadio ‘Domenico Francioni’ di Latina ad ospitare dal 5 all’8 gennaio la Final Four della Supercoppa Femminile, la competizione che metterà in palio il primo titolo del nuovo anno del calcio italiano. Le squadre partecipanti sono Juventus e Milan, rispettivamente prima e seconda nell'ultimo campionato, la Roma come vincitrice della Coppa Italia e il Sassuolo, che ha chiuso la Serie A TimVision 2020/21 al terzo posto e che subentra in quanto le rossonere - finaliste dell'ultima Coppa Italia - hanno acquisito il diritto a prendere parte alla competizione tramite il secondo posto in campionato.

Il sorteggio effettuato questa mattina nella sede FIGC ha stabilito che la semifinale tra Roma e Milan si disputerà mercoledì 5 gennaio alle 14.30 a Latina, mentre Juventus-Sassuolo è in programma alle 17.30 nell’impianto di Frosinone, dove sabato 8 gennaio alle 14.30 si giocherà anche la finale. Tutti e tre i match saranno visibili in diretta su TimVision e La7. L’evento sarà aperto al pubblico nel pieno rispetto delle normative anti-Covid.

“Ringrazio i comuni e le società sportive di Frosinone e Latina - ha dichiarato il presidente della Divisione Calcio Femminile Ludovica Mantovani - inaugureremo il 2022 con questo prestigioso appuntamento che vedrà come protagoniste le atlete di Juventus, Milan, Roma e Sassuolo. Al momento questi quattro club occupano i primi posti della classifica di Serie A TimVision. Ci aspettano quindi tre partite emozionanti e combattute”.