ROMA, Capolista sconfitta, occasione per Viola e Juve

Dopo lo 0-0 di stamani fra Sampdoria e Napoli, la 13ª giornata della Serie A Femminile ha visto la vittoria dell'Inter sulla Roma capolista, dominatrice del campionato, per 2-0: decisive le reti di Bonfantini e Polli. Occasione quindi per la Juventus, impegnata domani in casa del Sassuolo, per accorciare le distanze dalla formazione allenata da Alessandro Spugna. Così come è un'occasione per la Fiorentina, di scena domani in casa contro Pomigliano alle 12:30. Di seguito il quadro dei risultati, il programma completo del turno e la classifica aggiornata del torneo:

SERIE A FEMMINILE, 13ª GIORNATA

Già disputata

Sampdoria-Napoli 0-0

Inter-Roma 2-0

31' Bonfantini, 90' Polli

Domenica 21 gennaio

Ore 12:30 - Fiorentina-Pomigliano

Ore 15:00 - Sassuolo-Juventus

Lunedì 22 gennaio

Ore 18:00 - Milan-Como (diretta RaiSport)

CLASSIFICA

Roma 36*

Juventus 30

Fiorentina 28

Inter 20*

Como 15

Sampdoria 15*

Sassuolo 14

Milan 10

Pomigliano 5

Napoli 3*

* una gara in più