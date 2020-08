QUINN, Grande sfida: voglio uscire dalla comfort zone

Louise Quinn, nuovo difensore della Fiorentina Femminile, ha così parlato ai microfoni del canale ufficiale viola: "Credo che mi abbia convinta l'idea di una nuova sfida in un altro paese, con una squadra fantastica. Appena ho saputo dell'interesse della Fiorentina mi sono mossa e, giocando in Champions League, ho capito che andavo in un grande club. Mi piace difendere, essendo il mio ruolo, assicurarmi di non subire gol, essere dura e forte, usare la testa e la voce per aiutare le compagne. Credo molto nell'unità della squadra, cercheremo di vincere tutto il possibile. In Italia la difesa è forte, si fa a tutto campo. Tutti difendono: attaccanti, centrocampisti... Questo mi piace molto. Sono arrivata in una squadra già forte e proverò ad aggiungere qualcosa in più. Se lo faranno anche le altre, mettendo assieme il tutto, possiamo vincere campionato e coppe. Tutto per noi è possibile, sarà una grande sfida ma mi piace imparare e, anche se so che sto invecchiando, lo si può sempre fare. Sono nella patria del calcio difensivo, e per questo voglio migliorarmi, uscendo dalla mia comfort zone. C'è una nuova lingua e un nuovo ambiente, mi piace questa sfida. I dettagli sono fondamentali per il gioco, e se in UK e Irlanda si allenano poco alcuni aspetti tecnici, proverò a migliorarli qui".