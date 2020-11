QUINN, Felice del gol: superata una settimana dura

Al termine dell’importante successo per 2-0 conquistato oggi pomeriggio contro la Pink Bari, il difensore della Fiorentina Femminile Louise Quinn ha parlato ai microfoni del sito ufficiale viola per commentare la vittoria in Puglia: “Era importante segnare subito, ma indipendentemente dal fatto che abbia segnato io sono felice di aver dato il mio contributo alla squadra per il successo di oggi. E’ stata una settimana di allenamenti molto pesante e sono contenta del risultato di oggi”. Per vedere tutto il video con le parole di Quinn, guarda la clip qui sotto realizzata dalla Fiorentina:

| REACTION



