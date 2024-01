PRIMAVERA, Le viola pareggiano 1-1 con la Sampdoria

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Da Genova arriva un punto un po’ stretto anche per la Fiorentina Primavera Femminile di Mister Melani, che si deve accontentare del pari in casa della Sampdoria. Un match partito con il piede sbagliato, a causa delle molte occasioni non sfruttate dalle Viola. Ciniche e concentrate le padrone di casa che in dieci minuti si affacciano dalle parti di Zuluri e passano in vantaggio sul finire del primo tempo. Nella ripresa la Fiorentina prova a sbrogliare la fitta difesa blucerchiata riuscendo all’80’ a trovare il pareggio con Balducci su calcio di rigore.

Un punto in più quindi che mantiene la Fiorentina in corsa per la Final Four. In classifica la Roma tenta un allungo sulle inseguitrici, tutte nel giro di quattro punti. Domenica al Viola Park sarà tempo di esami: arriva la Juventus, sconfitta dall’Inter nel weekend.

RISULTATI

Sampdoria-Fiorentina 1-1Juventus-Inter 1-2Parma-Sassuolo 3-2Roma-San Marino Academy 5-0Arezzo-Verona 3-0Lazio-Milan 1-532 Roma28 Inter25 Juventus24 Sassuolo, Milan22 Fiorentina, Parma16 Verona15 Arezzo13 Sampdoria4 San Marino Academy1 Lazio