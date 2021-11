PRIMAVERA FEMMINILE, Vince il derby con l'Empoli

La Fiorentina Femminile si aggiudica il derby con l'Empoli per 6-2 e sale al secondo posto dietro al San Marino Academy. A San Marcellino infatti le gigliate piegano l'Empoli grazie alle tripletta di Sechi, alla doppietta di Giacobbo e alla rete di Xhemay. Tre punti importanti che rilanciano la squadra viola dopo il ko di settimana scorsa a San Marino e la proiettano come detto al secondo posto in classifica proprio dietro le titane.

La prossima settimana la Fiorentina è attesa da una sfida delicata a Bari. Le pugliesi, che hanno riposato in questo turno, arriveranno alla sfida più risposate e proveranno l'assalto alla vetta per tenere in coda la Roma campionessa d'Italia in carica.