PRIMAVERA FEMM., Vittoria per 3-2 con il Tavagnacco

Con una nota sul proprio profilo ufficiale la Fiorentina ha fatto sapere il risultato della Primavera Femminile "Arriva la vittoria dal campo di San Marcellino: la Primavera femminile vince 3-2 sul Tavagnacco. Ottima risposta della squadra di Mister Ricci che dopo un avvio in sordina torna al successo tra le proprie mura. A farne le spese è un irriducibile Tavagnacco che lotta fino allo scadere. Sechi, Masini e Gozzi rispondono alla doppietta di Guzzo e regalano tre punti alla Viola. Vincono nel weekend anche tutte le big per una classifica quasi immutata. Prossimo appuntamento in trasferta: le Viola andranno a Torino per lo scontro con la Juventus".

RISULTATI



Verona-Juventus 1-3

Milan-Napoli 5-2

Roma-Parma 6-0

Fiorentina-Tavagnacco 3-2

Lazio-Inter 0-5

San Marino Academy-Sassuolo 1-0

CLASSIFICA

12 Roma

10 Milan

9 Juventus

9 Inter

6 San Marino Academy

5 Fiorentina

3 Lazio

3 Parma

3 Sassuolo

3 Verona

1 Napoli

0 Tavagnacco