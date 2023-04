PRIMAVERA FEMM., Vittoria importante contro il Parma

Fonte: acffiorentina.com

© foto di Federico De Luca 2023

Tre punti fondamentali per il percorso della squadra gigliata: la Primavera Femminile vince 2-0 sul Parma e stacca la zona retrocessione.

Dopo una serie di risultati difficili, la Fiorentina si è presentata in Emilia Romagna per uno scontro diretto che valeva la permanenza in Primavera 1. Scontro delicato ad altissima tensione che ha visto la Fiorentina prevalere grazie alla doppietta di Cochis. A due giornate dal termine della regular season, la squadra Viola ha quindi in mano la possibilità di salvezza dovendo affrontare la Lazio in casa questa domenica a San Marcellino e la Roma in trasferta nell’ultima giornata. Solo le ultime due classificate retrocederanno in Primavera 2, mentre le prime quattro saranno qualificate per la Final Four.

RISULTATI

Napoli-Juventus 1-3

Inter-Tavagnacco 9-0

Parma-Fiorentina 0-2

Roma-Milan 3-3

San Marino Academy-Lazio 2-1

Sassuolo-Verona 3-2

CLASSIFICA

50 Milan

49 Juventus

44 Roma

33 Inter

29 Sassuolo

22 Lazio, Verona

21 San Marino Academy

20 Fiorentina

18 Parma

16 Napoli, Tavagnacco