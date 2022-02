PRIMAVERA FEMM., Vittoria e vetta della classifica

Prova di forza della Primavera Femminile che vince in trasferta a Roma e sale al primo posto nel Gruppo 2. Valvo, Fortunati e Pieri firmano la vittoria che vale la pole position in solitaria. Alla terza partita in una settimana (dopo l’Empoli, mercoledì la Viola aveva giocato e vinto il recupero contro il San Marino Academy 2-0 ndr), la squadra di Mister Ricci era chiamata ad una sfida delicatissima contro la Roma CF.

Stanchezza e tensione si fanno sentire, e le gigliate iniziano contratte, non sviluppando bene la propria manovra. La Roma riesce a mantenere l’equilibrio e l’arbitraggio non aiuta: alla mezz’ora decisione severa del direttore di gara che sventola il cartellino rosso al portiere viola Tinti. L'espulsione carica la Fiorentina che inizia a macinare gioco e trova il vantaggio con Valvo, che chiude la prima frazione. Alla ripresa - nonostante l’inferiorità numerica - è una Viola rinvigorita e da corner arriva il raddoppio con Fortunati, specialista dell’area piccola al suo quarto sigillo in Campionato. A completare la vittoria arriva anche la rete di Pieri, che entrata nella ripresa dimostra fiuto del gol segnando il 3-0. Finisce così a Roma: la Fiorentina vince e ora guida da capolista solitaria il gruppo girone 2.