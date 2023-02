PRIMAVERA FEMM., Stop casalingo con la Juventus

La Primavera Femminile si ferma in casa contro la capolista Juventus. Scontro difficile già alla vigilia che le ospiti fanno loro con il risultato di 3-0. Le bianconere proseguono il Campionato alla guida della classifica mentre la Fiorentina sarà chiamata settimana prossima a rispondere affermativamente nella trasferta contro il Verona. Le scaligere precedono la Viola di quattro lunghezze che andranno rosicchiate il prima possibile.

È stato sorteggiato intanto anche il girone eliminatorio della Viareggio Cup. L’appuntamento fisso del calcio giovanile ritorna anche in versione femminile. La Fiorentina è inserita nel Gruppo B con Arezzo, Rappresentativa Serie D, e Westchester United. Dall’altra parte Apia Leichhardt, Livorno, Milan e Parma si contenderanno un posto in semifinale. Il via al torneo nella seconda metà di Marzo.

RISULTATI

Lazio-Verona 2-1

Fiorentina-Juventus 0-3

Parma-Sassuolo 1-4

Roma-Napoli 4-1

San Marino Academy-Inter 0-1

Milan-Tavagnacco 5-0

CLASSIFICA

40 Juventus, Milan

39 Roma

30 Inter

22 Lazio

19 Sassuolo

18 Verona

14 Fiorentina, Napoli, San Marino Academy

12 Parma

11 Tavagnacco