PRIMAVERA FEMM., Sconfitta col Sassuolo per 6-0

La Primavera Femminile ferma la sua corsa contro il Sassuolo e dopo due vittorie consecutive è costretta a lasciare i tre punti alle ospiti. Le neroverdi chiudono il primo tempo in vantaggio 3-0, nonostante le Viola sfiorino il goal più volte con Ciabini e Penna. Nella ripresa le ospiti dilagano e trovano altre tre reti. Finisce 6-0 per il Sassuolo, una lezione troppo severa per quanto visto in campo. Il prossimo impegno in agenda è adesso il 10 dicembre: le Viola affronteranno in trasferta il San Marino Academy.

RISULTATI

Arezzo-Juventus 0-1

Lazio-Roma 0-4

Fiorentina-Sassuolo 0-6

Parma-Inter 0-3

Sampdoria-San Marino Academy 5-1

Verona-Milan 1-2

CLASSIFICA

22 Roma

21 Juventus

16 Sassuolo

15 Milan, Inter

13 Parma

12 Fiorentina

10 Verona

9 Arezzo

6 Sampdoria

1 Lazio, San Marino Academy