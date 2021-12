PRIMAVERA FEMM., Pareggio per 2-2 con il Sassuolo

INDISCREZIONI DI FV DALLE MURA, A CREMONA NON HA SPAZIO: ACF RIFLETTE Tra gli argomenti affrontati dalla dirigenza con l'agente Luca Puccinelli, che in viola ha Riccardo Saponara (del quale si sta valutando il rinnovo) e Christian Dalle Mura, c'è stata anche e soprattutto la situazione del difensore viareggino. Andato a Cremona... Tra gli argomenti affrontati dalla dirigenza con l'agente Luca Puccinelli, che in viola ha Riccardo Saponara (del quale si sta valutando il rinnovo) e Christian Dalle Mura, c'è stata anche e soprattutto la situazione del difensore viareggino. Andato a Cremona... NOTIZIE DI FV PRIMAVERA, BEFFA TORINO CHE LA RIBALTA DA 2-1 A 2-3 Dopo la vittoria della Supercoppa la Primavera torna a giocare in campionato chiudendo la dodicesima giornata contro il Torino con una sconfitta rocambolesca. Dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Toci, i ragazzi di Aquilani entrano male in... Dopo la vittoria della Supercoppa la Primavera torna a giocare in campionato chiudendo la dodicesima giornata contro il Torino con una sconfitta rocambolesca. Dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Toci, i ragazzi di Aquilani entrano male in... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 13 dicembre 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi