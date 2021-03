PRIMAVERA FEMM, Nuovo stop: vince la Lazio 3-0

Nella terzultima giornata del girone 2 del Campionato Primavera la Primavera femminile viola cade in casa della Lazio per 3-0. A Formello le biancocelesti si impongono con le reti di Pagiarino, Sgambato e Gargiulo e raggiungono la seconda posizione in classifica. La squadra di Claudio Ricci, a due giornate dal termine, deve rinunciare ai playoff in una stagione però condizionata da stop e ripresa a causa della pandemia covid. Dopo un paio di settimane di riposo le giovani Viola affronteranno Ravenna - ultima in classifica - e Napoli chiudendo la stagione 2020/21.