PRIMAVERA FEMM., Esordio vincente a Pomigliano

Ottimo debutto in Campionato per la Primavera Femminile che a Pomigliano vince 3-1. Sechi, Pirriatore e Barsali vanno a segno in Campania e regalano i tre punti alle gigliate. Un buon inizio che permette alla Fiorentina di attestarsi subito tra le prime posizioni dopo 90 minuti di Campionato. Il prossimo weekend la squadra di Claudio Ricci riceverà a San Marcellino il Napoli, reduce dalla sconfitta interna contro il Pink Bari.



I risultati della prima giornata (Gruppo 2):

Empoli vs Roma CF 4-0

Napoli vs Pink Bari 0-1

Palermo vs Cesena 1-2

Pomigliano vs Fiorentina 1-3

San Marino Academy vs Lazio 6-1

AS Roma vs Sassuolo 2-0

Classifica:

3 San Marino, Empoli, Fiorentina, Pink Bari, Roma, Cesena

0 Roma CF, Napoli, Palermo, Pomigliano, Sassuolo, Lazio, Ravenna