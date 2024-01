PRIMAVERA FEMM., Brutta sconfitta con la Roma

FirenzeViola.it

Brusco stop per la Primavera Femminile viola contro la Roma prima della classe anche nella categoria giovanile oltre che in serie A. Allo stadio Davide Astori infatti la formazione gigliata deve arrendersi alle Campionesse d’Italia in carica della Roma per 5-1. Ma il risultato non rispecchia in relatà un match che è stato combattuto per novanta minuti. Qualche occasione di troppo sbagliata dalle Viola ha poi spianato la strada alla Roma che ha messo in campo tutta la sua qualità anche individuale.

Il primo tempo si era infatti concluso sul 2-0 dopo diverse chance mancate dalle gigliate, poi nella ripresa uno-due letale della Roma al 20’ che si era portata avanti di quattro lunghezze. Il goal di Balducci aveva riacceso le speranze per la Fiorentina, ma con meno di dieci minuti allo scadere l’assalto gigliato viene fermato dall’ulteriore marcatura giallorossa. Il girone di ritorno è appena iniziato: la prossima settimana la Viola farà visita alla Sampdoria per tornare immediatamente a macinare punti.

RISULTATI

Inter-Arezzo 5-2

Verona-Lazio 4-2

Milan-Sampdoria 0-2

San Marino Academy-Parma 0-1

Sassuolo-Juventus 2-2

Fiorentina-Roma 1-5

CLASSIFICA

29 Roma

25 Juventus, Inter

24 Sassuolo

21 Fiorentina, Milan

19 Parma

16 Verona

12 Arezzo, Sampdoria

4 San Marino Academy

1 Lazio