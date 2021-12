PRIMAVERA FEM., Che impresa: battuta 3-1 la Roma

Impresa storica della Primavera Femminile: nell'ultimo turno di campionato la Fiorentina ha infatti battuto 3-1 la Roma Women, fermando così la corsa delle campionesse d'Italia in carica, sconfitte dopo 58 partite. A San Marcellino le viola si impongono per 3-1 al termine di una partita spettacolare, in cui è la Roma a passare in vantaggio grazie a Petrara. Il pareggio della Fiorentina arriva dopo pochi minuti e porta la firma di Sechi, che dopo un grande stop trafigge Pirriatore con un diagonale preciso. Nel secondo tempo le padrone di casa cambiano passo e trovano il 2-1 con uno slalom di Giacobbo concluso con un gran tiro all'angolino. Reazione veemente delle giallorosse, che attaccano e vanno vicine al 2-2, sventato da un intervento sulla linea di Fortunati, che dopo aver salvato un gol già fatto ne segna uno nell'altra area di rigore con un colpo di testa su calcio d'angolo; è il timbro che chiude un match storico per la Fiorentina, che vince e affianca la Roma al terzo posto in classifica. Grande festa negli spogliatoi, ma da domani è già tempo di vigilia: mercoledì la Fiorentina è infatti attesa in Romagna dal Ravenna per la decima giornata di Campionato.