PRES. TORRES, ACF Femminile un'ottima squadra

Andrea Budroni, presidente della Torres, è intervenuto in diretta a TMW Radio, nel corso di "Tutto Calcio Femminile" commentando anche una possibile lotta Scudetto in Serie A: "Per me la Juventus è fuori categoria, molto più avanti di ogni altra squadra. In Champions invece mi è piaciuta molto la Fiorentina, ha messo il cuore oltre l'ostacolo e siamo contenti che l'Italia abbia una rappresentante così avanti. Ve lo dice uno juventino, la Fiorentina è un'ottima squadra, che rappresenta al meglio il calcio italiano".