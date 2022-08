PREPARATORI ACF FEMM., In Viola passione già al cs

Giovanni De Gennaro, preparatore atletico dello staff di coach Panico nella squadra femminile, ha rilasciato dichiarazioni ai microfoni ufficiali della Fiorentina: "Ho iniziato ormai 8 anni fa nel femminile, ero abbastanza giovane. Si era creata un’opportunità. Conoscevo già a Bari il calcio femminile, quando mi ci sono approcciato mi è piaciuto tantissimo. Perché le ragazze hanno tanta voglia di imparare. Nei ragazzi è facile, ognuno sogna di fare il calciatore, mentre nelle ragazze devono vincere pregiudizi. Ho fatto 6 anni con il Bari femminile, l’anno scorso ho fatto un salto di qualità a Sassuolo. Ora però cercavo nuovi stimoli, la Fiorentina mi ha contatto e qui si sente la passione già quando entri al centro sportivo: era una sfida a cui non si poteva dire di no. Il campionato vivrà due fai, ma non dobbiamo distaccarci dalla nostra settimana tipo. Bisogna arrivare non scarichi alla seconda parte di stagione, pieni di energia per affrontare la fase più stimolante".

Alessandro Buccolini, preparatore atletico della Fiorentina Femminile, ha parlato ai microfoni ufficiali del club viola di quella che sarà la prossima stagione. Di seguito le sue dichiarazioni: "Per me è il secondo anno. È un arricchimento continuo, perché essendo abituato a lavorare con gli uomini non è facile usare quell’esperienza con le donne. Sto cercando di portare certe metodologie nel mondo femminile, sto crescendo insieme a loro. Sono stato molto felice della chiamata in nazionale. Ho fatto un’esperienza che mai avevo fatto, vedendo lavori individuali che vorremmo portare qui alla Fiorentina. Devi adattare il lavoro che si fa nei club anche in nazionale".