PIEMONTE, Viola? Il bello deve ancora venire

Martina Piemonte ha parlato al sito ufficiale della Fiorentina, per la rubrica Team Talk, iniziando dal suo infortunio, dal quale sembra aver recuperato: “L’infortunio è stato inaspettato, contro il Sassuolo. Stavamo perdendo ed ho provato in tutti i modi ad arrivare sul pallone ma ho avuto la sfortuna di prendere il palo ricadendo.. È già la seconda volta che ho un trauma cranico. Non me l’aspettavo un’altra volta, ma sono comunque positiva e propositiva. Devo guardare avanti”.

“La sconfitta con la Juventus? E' stata dura guardare la partita da fuori, anche perché non ci avevo mai giocato contro e avrei tanto voluto esserci. Avevo l’ansia per non poter stare lì con loro. Queste due sconfitte sono state davvero pesanti. Noi però vogliamo fare sempre di più e non vogliamo deludere una società che sta investendo tanto. Purtroppo o per fortuna è una squadra nuova e ci vuole tempo per trovare quella tranquillità. Tra di noi ci facciamo forza, troveremo la nostra strada, ne sono sicura per il gruppo che c’è”.

PROSSIMA GARA. “Il Verona vuole far bene. Ha grandi ambizioni e si giocherà la partita, ma noi vogliamo rialzarci. Sarà un campionato breve, ma le ambizioni sono grandi. Non dobbiamo mollare adesso, anzi il bello deve ancora arrivare”.

RITORNO IN ITALIA. “Venendo da Siviglia non mi aspettavo di trovarmi così bene, i tifosi viola sono molto calorosi. La squadra è fantastica e le ragazze ma anche tifosi mi hanno fatto sentire a casa”.