PIEMONTE, Roma va a mille. Felice per Zazzera

Intervistata dai canali ufficiali del club, Martina Piemonte, attaccante della Fiorentina ed ex Roma, ha parlato così in vista della sfida contro le giallorosse: "La pausa di queste due settimane in un momento di crescita non è mai il massimo, ma ci è servita per stare insieme. Abbiamo fatto dei grandi allenamenti in queste settimane. La Roma? Va a mille, sicuramente non viene a fare la partitella del fine settimana, ma per ottenere i tre punti. Hanno un leader, Bartoli. Elisa è un esempio, non tira mai indietro la gamba. Nonostante questi mesi di stop, durante i quali avrei voluto tornare in campo, ora mi sento bene e con la voglia di dare tutto quello che non ho fatto prima. Zazzera? Sono contenta per Danila, l'operazione che ha fatto non capita tutti i giorni. Ti passa davanti tutta la vita. L'ha affrontata con coraggio. Sono contenta di rivederla qui. Quando le hanno detto che poteva tornare piangeva. ha superato qualcosa di importante".