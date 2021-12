PIEMONTE, Grazie ACF. Mi è mancata la fiducia

Con un lungo e bellissimo post su Instagram Martina Piemonte ha salutato la squadra viola in cui ringrazia, società, compagne e staff. La calciatrice ha sottolineate che a volte è mancata un po' fiducia nei suoi confronti. Queste le sue parole: "É passato un anno e mezzo dal mio rientro in Italia, a Firenze, ma è arrivato il momento che le nostre strade si dividano. Nonostante il trauma cranico e il covid avuti nella prima stagione che mi hanno tenuta fuori dal campo mesi, questa estate ho deciso di rimanere per continuare a credere in quel progetto ambizioso che la società ha sempre avuto, preparandomi e mettendomi a disposizione giorno dopo giorno. Mi dispiace non ci sia stato modo di poter aiutare le compagne, e probabilmente ancor di più non aver avuto la possibilità di farlo. Ma ogni esperienza mi ha lasciato sempre un qualcosa di grande da poter aggiungere al mio bagaglio personale, per poter continuare a imparare e sopratutto crescere come calciatrice e come persona! Purtroppo o per fortuna il mio difetto più grande è metterci sempre tanto cuore senza risparmiarmi mai, ed è per questo che se do tutto so che non avró nessun rimpianto, ma rimarranno solo le cose positive che porterò per sempre con me. Voglio ringraziare la Fiorentina per la professionalità e disponibilità che ha sempre mostrato, le mie compagne che mi hanno dato e insegnato tanto, lo staff e soprattutto i tifosi del Violaclubgowomens che mi hanno sostenuta fin da subito , in ogni momento, senza mancare mai! Un grandissimo in bocca al lupo! Vi auguro il vostro meglio! Io invece non vedo l’ora di poter aver quella fiducia che mi è mancata, e mettermi a disposizione per nuovi obbiettivi! Ci vediamo in campo!".