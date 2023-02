PARISI, Il mio cuore è viola: spero di chiudere a Firenze

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, PER MILENKOVIC UN FASTIDIO ALL'ADDUTTORE Nikola Milenkovic è uscito nel corso del primo tempo di Fiorentina-Empoli per un problema muscolare. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, il serbo ha accusato un fastidio all'adduttore, verrà valutata l'entità nei prossimi giorni. Nikola Milenkovic è uscito nel corso del primo tempo di Fiorentina-Empoli per un problema muscolare. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, il serbo ha accusato un fastidio all'adduttore, verrà valutata l'entità nei prossimi giorni. NOTIZIE DI FV FRANCHI, ATTESI ALMENO 11MILA TIFOSI. DA BRAGA... Saranno ben oltre le 10mila presenze i tifosi al Franchi giovedì sera per il ritorno di Conference League contro lo Sporting Braga, anche se non è previsto il pienone. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, i tifosi viola saranno almeno 11mila, anche se... Saranno ben oltre le 10mila presenze i tifosi al Franchi giovedì sera per il ritorno di Conference League contro lo Sporting Braga, anche se non è previsto il pienone. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, i tifosi viola saranno almeno 11mila, anche se... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 21 febbraio 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi