PAOLINO, Occhio a Girelli, già 5 gol. Su Juve-ACF...

Antonio Paolino, direttore di Radio Bianconera, è intervenuto in diretta a Tutto Calcio Femminile, trasmissione di TMW Radio, iniziando nel suo intervento da Juventus-Fiorentina di Serie A Femminile in programma domenica prossima: "Abbiamo dovuto correre dietro le ragazze, e per motivi sportivi ovviamente: è un fenomeno nuovo, che sta crescendo e vola spedito, pur con tutte le limitazioni del momento. Un bel fenomeno sportivo e culturale, che vede molti tifosi dedicare tantissimo tempo alle ragazze, anche perché si riparte da uno status genuino, dove c'è ambizione e voglia di riscatto, di mettersi in mostra. Io mi sto appassionando ed affezionando sempre di più. Tra le più rappresentative della Juve c'è sicuramente la Girelli, che con 5 gol è anche davanti a Cristiano Ronaldo! Piano piano, cominciando a sentire gli stessi nomi, ci si comincia anche ad abituare, e la prossima partita sarà importante sia per Torino e la Juventus che per Firenze e per la Fiorentina. Il movimento lo vedo sulla buona strada".