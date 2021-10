PANICO, Zanoli tornerà più forte. I tifosi la spinta in più

L'allenatrice della Fiorentina Femminile, Patrizia Panico, ha parlato in vista della sfida con la Sampdoria: "C'è stata la solita preparazione alla gara analizzando gli errori con la Lazio e lavorando forte nonostante la vittoria perché è giusto fare il massimo a maggior ragione dopo un successo, pur lavorando con più serenità. Infortunio Zanoli? Mi dispiace perché è una ragazza giovane e sensibile e le ho detto di stare tranquilla perché purtoppo il calcio è anche questo e l'incidente non intaccaherà la sua forza e si riscoprirà una giocatrice con una forza di volontà maggiore. Ho visto una squadra aggressiva, che gioca forte nelle ripartenze, con abilità nei duelli offensivi e al di là dei sistemi di gioco ha idee di gioco ben precisa. Sulle interpreti bisogna fare degli aggiustamenti ma non ho mai schierato le stesse undici perché so che posso fare affidamento su ognuna e con l'assenza di Zanoli che finora è stata sempre titolare dovremo riaggiustarci. I tifosi? Ti fanno andare oltre le difficoltà. Qui a Firenze ci hanno sempre sostenuto, anche a distanza ci hanno fatto sentire sostegno e vicinanza e il pubblico sono sicura che anche domenica ci darà la spinta in più nei momenti difficili"