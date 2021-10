PANICO, Vogliamo migliorare la classifica. Domani...

Patrizia Panico, allenatore della Fiorentina Femminile, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia della partita di campionato contro l'Hellas Verona (ore 12:30): "Tutte le squadre vogliono mantenere il livello alto e non dobbiamo sottovalutare nessuno. Abbiamo preparato la partita come se dovessimo affrontare la prima in classifica. I cali? Vogliamo migliorare nell'interpretazione dei vari momenti della partita. La sosta? Può fare bene per staccare dopo un periodo di tensione emotiva. Il campionato? Niente è ancora ben definito, alcune squadre come Sassuolo e Juve si stanno confermando ad altissimi livelli: noi cresciamo e lavoriamo per migliorare la classifica".