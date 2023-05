PANICO, Vogliamo il 3° posto. Inter, contano i dettagli

Patrizia Panico, allenatrice della Fiorentina Femminile, ha presentato ai canali ufficiali del club viola la gara di domani (fischio d'inizio alle 12:30) contro l'Inter Women in trasferta. Ecco le sue parole: "Nessuno avrebbe scommesso su di noi ma adesso ci siamo e vogliamo raggiungere questo traguardo, ovvero il terzo posto in classifica, che sarebbe davvero importante. Anche perché le escalation non si fanno così da un anno all’altro come stiamo facendo noi, si fanno gradualmente. Noi ci stiamo arrivando. E' chiaro che con squadre come l’Inter il risultato può essere frutto di un dettaglio, e non solo della prestazione".