PANICO, Vittoria importante, peccato per il gol preso

La Fiorentina Femminile torna alla vittoria ed interrompe una striscia di tre sconfitte consecutive in campionato. Le viola si impongono contro il Pomigliano per 3-1 e guadagnano tre punti fondamentali, che fanno felice anche il tecnico dei viola Patrizia Panico. L'ex allenatrice della Juventus ha parlato così al termine della gara di oggi: "Ottima prestazione, le ragazze mi sono piaciute sotto vari aspetti. Mi dispiace molto per il gol subito, alcune cose vanno migliorate ancora però oggi abbiamo dimostrato in partita il buon lavoro fatto in queste settimane. Sotto il piano dell'impegno non posso dire nulla alle mie calciatrici, quello che ci mancava era farlo vedere anche in partita e oggi lo abbiamo fatto. Adesso da qui a fine 2021 ci restano altre due partite, ho detto alla squadra che sono come due finali che dobbiamo portare a casa a tutti i costi”