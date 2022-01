PANICO, Stesso approccio con l'Empoli. Nei 180 min...

Dopo l’ottimo pareggio di settimana scorsa in casa della Juventus, la Fiorentina Femminile affronterà un nuovo avversario riproponendo il Derby dell’Arno anche in Coppa. Queste le parole di Coach Patrizia Panico in vista della gara: "Non deve cambiare l’approccio alla partita, lo spirito di sacrificio, la collaborazione e la determinazione. Le ragazze hanno fatto un’ottima partita sabato perché stanno crescendo anche sotto il profilo mentale, stanno lavorando con umiltà e abnegazione anche sotto questo punto di vista. Sarà una partita difficile come previsto al di là degli stati d’animo. Una partita insidiosa da affrontare come tutte le altre, non esistono partite semplici per nessuna squadra. Lo dimostra il campionato in ogni partita, l’Inter che vince contro la Lazio ultima in classifica a 3’ dalla fine o la Roma che trova il gol vittoria contro il Napoli a 10’ dalla fine. Questo significa che c’è molto equilibrio e gli episodi possono fare la differenza tra una sconfitta ed una vittoria".

Sul doppio confronto: “Non dobbiamo ragionare su 180 minuti ma sulla crescita continua, aggiungendo in ogni gara qualcosa in più rispetto alla partita precedente. Capisco che nel calcio si voglia ottenere tutto e subito ma in un processo di crescita individuale, collettiva e strutturale bisogna avere pazienza”.

Sul nuovo acquisto Malin Sunde: "Malin sta pian piano acquisendo conoscenze del gruppo e dei principi di gioco, incrementerà attraverso lavori specifici sia l’aspetto condizionale che tattico e tutto sarà più semplice anche per lei. Ha delle qualità importanti che sicuramente aumenteranno il valore della squadra".